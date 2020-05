Mão Visível em videoconferência

A rubrica de opinião do Negócios salta das páginas do jornal para uma edição especial em direto na próxima terça-feira, dia 5, às 10h30.

Os autores da Mão Visível — Álvaro Nascimento, Camilo Lourenço, Joaquim Aguiar, Jorge Marrão e Paulo Carmona — vão debater a atuação do governo durante a pandemia, a resposta da Europa e os efeitos políticos e económicos no médio e longo prazo.





Acompanhe o "streaming" no site do Negócios esta terça-feira, dia 5, a partir das 10h30.

As medidas anunciadas pelo governo foram acertadas? A oposição desempenhou o seu papel? O estado de emergência foi justificado? As instituições europeias deram uma resposta à altura ou o projeto da União Europeia corre o risco de se desintegrar? Que economia vamos ter depois da pandemia e como nos devemos preparar para a retoma? Qual deve ser o papel do Estado? Que perigos esta crise traz para as democracias liberais? Estas são algumas das questões que serão abordadas no debate, que será moderado por André Veríssimo, diretor do Negócios.