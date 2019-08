Mapa: 40% dos concelhos não têm postos de emergência na greve. E o seu?

Se a greve dos motoristas avançar a partir de 12 de agosto como está previsto, é útil saber quais os postos de abastecimento que integram a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA), pois só aí será garantido que não vai faltar combustível.

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) já divulgou as bombas de combustível que integram esta renda de emergência e o Negócios preparou um mapa para consultar quais são os postos na sua zona de habitação, ou onde estará nessa altura.

Caso o Governo decrete crise energética na sequência de greve, o regulador definiu um total de 328 postos de abastecimento na REPA (308 no continente e 20 nas ilhas). Mas nem todos os concelhos têm estes postos de emergência.

A análise do Negócios à lista publicada no site ENSE a 25 de julho (aqui para o Continente e aqui para a Madeira e Açores) mostra que em 125 concelhos do país (111 no Continente e 14 nas ilhas) não existe qualquer posto na REPA.

Assim, em cerca de 40% dos 308 municípios portugueses não haverá qualquer posto a que os portugueses possam recorrer caso os restantes da zona fiquem fora de serviço devido à falta de combustível. Como é visível no mapa, a maioria dos conselhos sem postos de emergência está nas regiões com menos população e junto à fronteira com Espanha.

Quanto aos 183 concelhos com postos de emergência, em mais de metade (103) apenas existe uma bomba de combustível. 45 concelhos têm dois postos, 20 têm três e apenas 15 têm quatro ou mais. É o caso dos municípios com maios população, com destaque para o conselho de Lisboa, onde foram definidos 10 postos de emergência.

Nestes 308 postos incluídos na REPA, cada veículo podia abastecer gasolina ou gasóleo num máximo de 15 litros nos postos da REPA.

Além dos postos REPA, a ENSE definiu também listas de postos para veículos prioritários, onde se encontram os das Forças Armadas, de forças de segurança, de agentes de protecção civil, e serviços de emergência médica e transporte de medicamentos, entre outros.