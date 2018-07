Mapa: Portugal destaca-se na subida dos preços das casas na Europa

Os preços das casas estão a subir a um ritmo forte em Portugal, sendo que no primeiro trimestre apenas em três países o crescimento homólogo dos preços foi mais elevado.

De acordo com o índice de preços da habitação do Eurostat, divulgados na terça-feira, o preço das casas subiu 12,2% em Portugal, em termos homólogos, contra a média de 4,5% na Zona Euro e de 4,7% na União Europeia.

Só a Letónia (13,7%), a Eslovénia (13,4%) e a Irlanda (12,3%) registam aumentos homólogos superiores ao português, como é possível constatar no mapa que o Negócios elaborou com base nos dados do Eurostat.

Na comparação com o último trimestre de 2018, Portugal também regista a quarta maior subida entre os 27 países para os quais há dados disponíveis (todos, excepto a Grécia).





Em apenas três meses os preços da habitação em Portugal avançaram 3,7%, contra a média de 0,6% na Zona Euro e de 0,7% na União Europeia, de acordo com os dados provisórios do Eurostat.