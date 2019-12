Mapa: Quais os concelhos onde se compram mais carros novos?

Os portugueses estão a comprar mais carros novos. Em 2018, por cada mil habitantes, foram comprados 24,43 veículos ligeiros (21,82 de passageiros e 3,61 de mercadorias). Em 2017 tinham sido adquiridos 23,71 e em 2016 foram 21,44. Em 2015 o número ficou abaixo de 20, o representa uma taxa abaixo de 2%. Ou seja, por cada 100 habitantes, foram comprados menos de 2 automóveis novos nesse ano, enquanto no ano passado foram quase 2,5.





Estes são os valores médios do país, sendo que as diferenças são bastante acentuadas entre os vários concelhos, como é visível no mapa em cima, que foi elaborado pelo Negócios com base nos dados do INE divulgados recentemente e que têm por base as Conservatórias do Registo Automóvel. Os dados referem-se à residência de quem comprou e não à localização do stand onde foi comprado.