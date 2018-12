Mapa: Valor das casas no Porto, Cascais, Oeiras e Lisboa mais de 50% acima da média nacional

O valor a que os bancos avaliam as casas não pára de subir. Outubro foi o 19.º mês consecutivo de aumentos, tendo sido fixado um novo recorde.

O valor médio da avaliação bancária atingiu os 1.212 euros por metro quadrado no último mês, sendo necessário recuar ao primeiro trimestre de 2008 para encontrar valores superiores.

A tendência aponta para um aumento no valor das casas em todo o território português, mas olhando apenas para os concelhos com mais população, os valores são bem distintos.

Entre os 24 municípios com áreas predominantemente urbanas que são identificados pelo INE, apenas sete apresentam uma avaliação bancária abaixo da média nacional. Em Leiria, Braga, Gondomar, Barcelos, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Santa Maria da Feira o valor por metro quadrado é inferior a 1.212 euros por metro quadrado.

Quanto aos municípios onde o preço por metro quadrado é mais elevado, há quatro onde os valores superam em mais de 50% a média nacional: Lisboa, Oeiras, Cascais e Porto.

Lisboa lidera, com um preço por metro quadrado de 2.131 euros (76% acima da média), seguindo-se Oeiras e Cascais também com valores acima de 2 mil euros. Já no Porto o preço médio do metro quadrado está nos 1.823 euros.

Algarve é a região com casas mais valiosas

Na análise por regiões, o Algarve continua a ser a zona com valores mais elevados, seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Autónoma da Madeira e Alentejo Litoral.

Estas são as únicas regiões onde os preços estão acima da média nacional, tal como se pode constatar no mapa em baixo.

No que diz respeito às regiões onde os preços estão a subir de forma mais acentuada, o Algarve também surge em destaque. Já o Alentejo é a região do país onde os preços estão a subir de forma mais lenta.