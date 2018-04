Marathon Petroleum compra rival Andeavor por 23,3 mil milhões de dólares

Bloomberg

A Marathon Petroleum, a segunda maior refinaria independente nos EUA, anunciou a aquisição da rival Andeavor por 23.300 milhões de dólares (19.205 milhões de euros ao câmbio actual). A operação criará uma nova empresa que irá ultrapassar a Valero Energy e tornar-se a maior refinaria de petróleo dos Estados Unidos.

A Andeavor gere refinarias no Alasca, Califórnia, Minnesota, Novo México, Dakota do Norte, Texas, Utah e Washington. A Marathon, por seu turno, tem a maioria das suas unidades no "Mid-West" e na região do Golfo do México.

A proposta, em dinheiro e acções, avalia a Andeavor em cerca de 152 dólares por acção, um prémio de quase 24% face à cotação de fecho na sexta-feira. Após o anúncio, as acções da Andeavor valorizavam 14,5% no mercado antes da abertura da sessão regular.

A administração da Marathon aprovou também a recompra de acções no valor de cinco mil milhões de dólares (4.121 milhões de euros). Os títulos da Marathon recuavam cerca de 1%.

Incluindo a dívida da Andeavor, a Marathon paga 35,6 mil milhões de euros(29.342 milhões de euros) para adquirir 66% da nova empresa, que terá a capacidade de processar cerca de 3,1 milhões de barris de petróleo por dia, bem como uma vasta rede de postos de combustíveis e de oleodutos e gasodutos.

A nova empresa será liderada pelo CEO da Marathon, Gary Heminger, enquanto o CEO da Andeavor, Gregory Goff, assumirá a vice-presidência.

O negócio deverá ficar concluído na segunda metade deste ano.