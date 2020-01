"Alinhado com a implementação de uma marca corporativa única, a Altice Portugal dá mais um passo no processo de uniformização da sua marca institucional através do alinhamento da marca comercial do segmento empresarial. Assim, a partir de hoje, o segmento empresarial passa a Altice Empresas", anunciou a operadora liderada por Alexandre Fonseca em comunicado enviado às redações.



A marca PT foi criada em 1994, quando se operou a criação de uma empresa com os vários ativos públicos das telecomunicações. Já a marca Meo nasceu em 2008, pela mão do ex-presidente da PT Zeinal Bava, para ser a insígnia para o serviço de televisão, convergente, e que acabou a aglutinar a marca móvel TMN.



Em junho de 2015 a PT Empresas passou para as mãos da Altice. A empresa foi comprada à Oi, que tinha ficado com esse negócio depois de uma fusão luso-brasileira falhada e da queda do Grupo Espírito Santo (GES) que deixou a antiga PT com uma dívida de 897 milhões de euros devido à insolvência da Rioforte – empresa do universo GES.



No ano seguinte, o grupo de Patrick Drahi decidiu mudar o nome da PT Inovação para Altice Labs.



No seguimento da alteração de marcas no segmento empresarail, "a Altice Empresas vai assumir o novo caminho e a estratégia de revitalização dos Serviços Empresariais, alinhados com as áreas de inovação, tecnologia e investigação, bem como com uma nova política de aposta no território, também ela dirigida às PME - Pequenas e Médias Empresas", segundo a mesma nota.



"Assim, a Altice Portugal, através da Altice Empresas, pretende reforçar a sua liderança no território nacional sem qualquer discriminação da região ou dimensão empresarial do cliente", acrescentou a operadora.

A marca Portugal Telecom (PT) vai desaparecer de vez. Depois de em 2017 o grupo francês Altice ter decidido uniformizar as marcas das suas operações em todos os mercados, a antiga PT Portugal passou a chamar-se Altice Portugal. Na altura, o grupo de Patrick Drahi decidiu manter, porém, as insígnias Meo e PT Empresas.Agora, esta quinta-feira, a operadora anunciou que a marca e imagem do segmento empresarial vai também mudar para Altice Empresas, acabando assim de vez com a insígnia PT.