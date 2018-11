Este será o terceiro e último encontro de Tiago Fernandes como treinador interino, depois de ter substituído José Peseiro e antes da entrada de Keizer.

O novo treinador do Sporting, Marcel Keizer, já chegou a Lisboa. O técnico assinou até 2021 pelos leões e vai já este domingo assistir à partida frente ao Desportivo de Chaves no Estádio de Alvalade."Estou muito feliz por estar aqui", foram as primeira palavras aos jornalistas do novo técnico leonino na chegada a Lisboa.Os leões podem subir ao segundo lugar da Primeira Liga Portuguesa caso vençam a partida.