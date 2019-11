Marcelo: "A política e a lei ficaram para trás" na resposta aos novos desafios

Marcelo Rebelo de Sousa foi o representante do Estado português a ter a última palavra no Web Summit, no qual se encarregou da sessão de encerramento reconhecendo falhas nas instituições.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerrou a edição de 2019 do Web Summit exaltando a centralidade que Lisboa ganhou com o evento para a discussão dos desafios que se impõem no futuro. Contudo, considera que a resposta da lei e da política no que toca à evolução das sociedades não tem sido suficiente.





"A política e a lei ficam para trás na resposta a estes desafios", declarou Marcelo, referindo-se a "desafios do futuro" como a privacidade, concorrência ou as alterações climáticas. "Precisamos de instituições mais fortes, regulação mais forte, uma democracia mais forte", defendeu.