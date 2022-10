Marcelo promulga alteração ao CCP para "permitir a utilização das ajudas europeias"

O Presidente da República promulgou esta quarta-feira o diploma do Governo que altera o Código dos Contratos Públicos (CCP) e medidas especiais de contratação pública.





Numa nota divulgada, Marcelo Rebelo de Sousa começa por recordar que esta alteração legislativa "levantou objeções, designadamente em matéria de transparência, de livre concorrência e de eventual concentração excessiva de obras, ao Tribunal de Contas e à Associação Nacional de Municípios".



No entanto, acrescenta, "sem deixar de sublinhar os riscos decorrentes deste novo regime, olhando ao relativo deslizar da execução e aos prazos limitados previstos, parecendo indispensável adotar medidas excecionais para tentar recuperar o tempo transcorrido e permitir a utilização das ajudas europeias, não querendo criar dificuldades ou outras justificações, tendo, antes em vista, atingir objetivos fundamentais para o País", o Presidente da República entendeu promulgar as alterações introduzidas pelo Governo no CCP.



Marclo promulgou assim o diploma que altera o Código dos Contratos Públicos, a Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública, e o Decreto-Lei n.º 60/2018, de 3 de agosto, que procede à simplificação de procedimentos administrativos necessários à prossecução de atividades de investigação e desenvolvimento.



O Conselho de Ministros aprovou na passada quinta-feira estes diplomas, justificando que "as alterações agora introduzidas vão no sentido que tem sido seguido de agilizar e simplificar os procedimentos de contratação pública".



Nesse sentido, destacou "a criação de um novo regime de conceção-construção especial, introduzido no quadro das medidas especiais de contratação pública, que possibilite a eliminação de dispêndios de tempo e recursos desnecessários, a incorporação de alterações em linha com a "Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho" e a introdução de alguns ajustes de alinhamento com matérias de direito da União Europeia", disse em comunicado.