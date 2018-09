Marcos Santos sai da administração da Oi

A Oi informou esta quarta-feira à noite, em comunicado ao mercado, que "recebeu correspondência do Sr. Marcos Duarte Santos, informando que, por razões supervenientes de ordem pessoal e profissional, não tomará posse no cargo de membro do novo Conselho de Administração da Oi, cuja eleição foi ratificada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de Setembro de 2018".

"A companhia expressa o mais profundo agradecimento ao Sr. Marcos Duarte Santos pela dedicação durante seu mandato como membro do Conselho de Administração, reconhecendo as contribuições e resultados significativos atingidos, em particular no processo de recuperação judicial", sublinha o documento.