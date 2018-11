Margrethe Vestager quer regras mais apertadas para a privacidade de dados

A comissária europeia para a Concorrência aproveitou o palco do Web Summit para falar sobre os actuais desafios da revolução digital. "Este é o sítio onde se molda o futuro, um futuro que evolui tão rapidamente que ninguém consegue dizer que tipo de tecnologia vamos ter daqui a 20 anos. Mas podemos dizer que vai mudar as nossas vidas". Foi assim que Margrethe Vestager iniciou o seu discurso na edição deste ano do Web Summit, uma intervenção que foi alvo de fortes aplausos pelos presentes no Altice Arena.

Como tecnologia afecta a "democracia" e a vida de todos os cidadãos", é preciso haver alguns cuidados neste campo, alertou. Até porque, "esta revolução é como uma montanha russa. Não sabes qual vai ser a próxima curva", exemplificou. "O desafio agora é saber se estamos seguros", atirou.