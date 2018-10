(notícia em actualização)







Maria Flor Pedroso, editora de política da Antena1, vai substituir Paulo Dentinho na direção da RTP, refere a estação de televisão pública no seu site "O director de informação da RTP colocou o seu lugar à disposição do Conselho de Administração" e o órgão liderado por Gonçalo Reis "decidiu aceitar a disponibilidade e substituir Paulo Dentinho como director de informação da RTP", refere a empresa em comunicado."O Conselho de Administração da RTP decidiu nomear a jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de Diretora de Informação de Televisão da RTP, tendo iniciado o processo formal de recolha de pareceres junto da ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social] e do Conselho de Redação da RTP", conclui.