Mário Ferreira abre mais 200 vagas de emprego na Douro Azul

O maior operador europeu de cruzeiros fluviais vai promover iniciativas de recrutamento na região do Douro para contratar duas centenas de trabalhadores para a época de cruzeiros de 2020.

Com uma frota de uma dúzia de navios-hotel no rio Douro, a empresa de Mário Ferreira pretende contratar duas centenas de trabalhadores para a época de cruzeiros de 2020, através da realização de um "roadshow" de recrutamento na região do Douro, entre os dias 8 e 10 de janeiro, que passará pelos municípios de Lamego, Peso da Régua, Mesão Frio e Alijó.