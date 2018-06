Mário Ferreira vende Monumental Hotel à francesa Maison Albar

O Monumental Palace Hotel vai abrir em Setembro como Maison Albar Hotel Porto Monumental, confirmou o empresário Mário Ferreira, esta quinta-feira, 28 de Setembro, adiantando que vendeu o imóvel à empresa francesa Paris Inn Group, detentora da marca hoteleira de luxo Maison Albar.

"O acordo de venda do Monumental Palace Hotel à Paris Inn Group surge na sequência de negociações ao longo de vários meses, durante os quais a empresa francesa demonstrou um elevado interesse nesta peça única de arquitectura, considerado como ideal para o processo de expansão internacional da marca Maison Albar", avança a Mystic Invest, "holding" pessoal de Mário Ferreira, em comunicado.





A confirmação da venda do Monumental ao grupo francês ocorre depois de o Negócios ter avançado, na edição desta quinta-feira, que o Paris Inn Group tinha já anunciado na sua página na internet a expansão do grupo para Portugal, revelando que o seu hotel na Invicta adoptaria o nome de Maison Albar Porto Monumental. Mário Ferreira não quis então "fazer comentários" sobre esta operação.





Grupo especializado na gestão de hotéis de luxo, explorando "um conjunto de sete unidades hoteleiras a nível mundial", o Maison Albar Hotel Porto Monumental será "o primeiro hotel europeu do grupo situado fora de França", destaca a Mystic Invest.

"A proposta apresentada foi justa para a paixão e dedicação que todos temos dado a este projecto. O Hotel Monumental tem sido um projecto ao qual tenho dedicado vários anos de trabalho, e no qual eu e a minha mulher nos empenhamos pessoalmente desde o início, porque acreditamos que reúne as condições ideais para desenvolver um projecto hoteleiro de referência na cidade do Porto e que acreditamos que será o melhor hotel do país", enfatiza Mário Ferreira.

"A decisão de vender não foi por isso fácil, por todo o investimento que realizamos, não só financeiro, mas sobretudo o cunho pessoal e de know-how turístico que introduzimos. Apenas uma proposta efectivamente irrecusável, e um compromisso por parte da Paris Inn Group de dar continuidade ao projecto que delineamos para o espaço, nos convenceu a tomar esta decisão", afiança o CEO da Mystic Invest.





Ferreira refere que a conclusão das obras de construção do Monumental "está na sua fase final de acabamentos", apontando a abertura do hotel para o mês de Setembro.





A Maison Albar Hotel faz parte do universo Paris Inn Group, do casal francês Jean-Bernard e Céline Falco, que gere mais de três dezenas de hotéis de quatro e cinco estrelas e que pretende abrir 150 Maison Albar em todo o mundo até 2030.





Foi em Novembro de 2013 que Mário Ferreira comprou o edifício Monumental ao BES, antes da queda do banco no ano seguinte. Entregue a construção do hotel a um agrupamento liderada pela Soares da Costa, em Outubro de 2015, a obra entrou em derrapagem com os problemas financeira da construtora. Os CEO de ambas as partes entraram em despique, numa novela de contra-acusações que se arrastou ao longo do ano passado. E assim a abertura do hotel já leva um atraso de mais de ano e meio.

Afastada a Soares da Costa, Mário Ferreira adjudicou a conclusão da construção do Hotel Monumental, em Novembro passado, à construtora Alberto Couto Alves, "que tem cerca de 140 trabalhadores envolvidos na obra", garantiu o empresário ao Negócios.

O Monumental terá 76 quartos, incluindo quatro suites, um restaurante gourmet, um café, um bar e um SPA com piscina, representando um investimento superior a 20 milhões de euros. De acordo com o jornal online Eco, a venda do hotel ao grupo francês terá sido efectuada por 38 milhões de euros.

"Tubarão" dos cruzeiros fluviais promete continuar a investir em hotéis

Através da sua "holding" Mystic Invest, o dono da Douro Azul e da operadora Nicko é um dos "tubarões" mundiais dos cruzeiros fluviais, detendo ainda vários outros negócios, como hotéis em Vila Nova de Gaia, helicópteros e o museu World of Discoveries, facturando mais de 100 milhões de euros.

Entretanto, vendido o Monumental à francesa Paris Inn Group, Mário Ferreira garante que vai continuar a investir e a desenvolver projectos turísticos.

"Vamos continuar a apostar na região porque acreditamos que o Porto e Douro têm as condições necessárias para o sucesso de projectos turísticos", explica o empresário, adiantando que está "já construir um hotel de 120 quartos no Cais de Gaia, empreitada entregue na semana passada ao grupo Mota-Engil".

Espera "iniciar ainda a construção do Hotel da Escarpa no final deste ano", o qual será "o único hotel em Portugal com entrada por terra e pela água", realça, no mesmo comunicado.

E mantém a aposta na expansão internacional. "Neste momento, mantemos o foco no desenvolvimento do nosso core business na área dos cruzeiros, quer no Douro com a Douro Azul quer a nível internacional com as outras empresas do grupo", afirma.

"No início desta semana inauguramos na Alemanha o novo navio da Nicko Cruises, o Nicko Vision, com capacidade para 220 passageiros, dando continuidade ao processo de afirmar a nossa empresa como um referência mundial na área dos cruzeiros fluviais", sublinha Mário Ferreira.





E no final do ano deverá lançar o World Explorer, o primeiro navio oceânico que está a ser construído em Portugal, e que irá ter programas na Antártida e no Ártico. "Um projecto português que será uma referência mundial", remata o empresário.



(Notícia actualizada às 18:12)