Mário Vaz: “Talvez o país tenha de equacionar se precisa de uma Anacom”

O CEO da Vodafone Portugal acusa a Anacom de ter um discurso populista para denegrir as operadoras. E abre a porta a um debate sobre a necessidade de existir um regulador com as atuais características da Anacom.

