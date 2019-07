O Banco de Portugal vai divulgar a lista definitiva dos grandes devedores à banca no próximo dia 16 de julho, revelou Luís Marques Mendes, no seu comentário semanal na SIC.





Marques Mendes diz que o relatório ter informações sobre quanto é que determinado devedor devia e quanto é que ainda deve; quanto pagou; e quanto é que ainda tem de pagar. Além da informação sobre quais são as imparidades associadas.Esta lista, com mais detalhe, estava "pendente" desde o final de maio, altura em que o regulador entregou a lista dos maiores devedores dos bancos que receberam ajudas estatais. Contudo, a informação que constava foi considerada insuficiente pelos deputados.O Banco de Portugal entregou um relatório no Parlamento com a informação sobre os créditos dos bancos ajudados por dinheiros públicos nos últimos 12 anos, mas os partidos alegaram que faltava o "relatório com o resumo sob a forma agregada e anonimizada da informação relevante relativa às grandes posições financeiras", tal como exige a lei.



Já em junho, perante os deputados, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, explicou que o supervisor estava "inteiramente disponível" para fornecer à Assembleia da República a informação em causa, mas, explicou, era preciso que se chegasse a um consenso sobre os critérios de agregação.



E, segundo a Lusa, chegou mesmo a realizar-se uma reunião à porta fechada na Comissão de Orçamento e Finanças com a vice-governadora do Banco de Portugal para acordar os termos do que será divulgado. E foi no âmbito destas reuniões que terá ficado acordado que este relatório com mais informação teria de ser publicado, no máximo, até dia 17 de julho, de manhã.