Marques Mendes: Galamba pode ter vantagem na Energia porque “não tem os vícios do sector”

Luís Marques Mendes acredita que o novo secretário de Estado da Energia, João Galamba, não está em desvantagem por não ser especialista naquela área. Pelo contrário, refere o comentador político, pode até "ter uma vantagem" porque "não tem os vícios do sector".

"É um homem feliz", sublinhou Marques Mendes, no seu espaço habitual, na SIC. "Queria ser ministro. Até tinha pedido através dos jornais. O ministro e o primeiro-ministro fizeram-lhe a vontade".

Marques Mendes comentava a remodelação do Governo, anunciada na semana passada, que implicou alterações em quatro ministérios.

Sobre o novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, o comentador sublinhou que "não podia ter começado melhor o seu mandato". "Conseguiu substituir e com rapidez o CEME. Ganhou poder e autoridade", justificou.

Em relação a Matos Fernandes, que acumulou a pasta daTransição Energética com a do Ambiente, Marques Mendes diz que se trata "dos melhores ministros do Governo". "[É] dos mais sólidos e competentes. Já marcou a agenda da energia com uma entrevista ontem ao Público e com um discurso na sede da EDP. E mostrou que tem uma agenda diferente do passado recente – uma agenda virada para a transição energética", acrescentou.

Por fim, o comentador e antigo líder do PSD comenta a nomeação de Siza Vieira para a pasta da Economia, destacando que o ministro é "perseguido" pela questão de eventuais incompatibilidades. "Desta vez (na questão da sua mulher numa associação privada de Turismo) não existe qualquer incompatibilidade", conclui.