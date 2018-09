Marques Mendes: Governo e ANA já chegaram a acordo sobre o aeroporto do Montijo

Luís Marques Mendes diz que a assinatura do acordo entre as duas partes será assinado na primeira quinzena de Outubro. Estado não gasta dinheiro. Em contrapartida, irá aumentar duração da concessão da ANA.

Luís Marques Mendes diz que o acordo global entre o Governo e ANA para a construção do aeroporto do Montijo e ampliação do Humberto Delgado está feito. "A cerimónia pública da sua assinatura deverá realizar-se na primeira quinzena de Outubro" adiantou o comentador público no seu espaço de análise na SIC que o Negócios publica semanalmente nas suas edições ‘online’ e de papel.





Marques Mendes adiantou que o Estado "não despenderá um único euro" nestas obras cujo investimento total será na ordem dos mil milhões de euros. "A ANA assegurará o investimento total da obra, o qual será compensado com o alargamento da concessão inicial para a alargar ao novo aeroporto do Montijo", afirmou o comentador.





As duas obras, construção do Montijo e ampliação do aeroporto Humberto Delgado, cuja capacidade aumentará em cerca de 20%, estarão concluídas em 2022.