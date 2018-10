Marriott investe em alojamento local em Lisboa

Marriott

Lisboa é uma das próximas cidades a abrir a porta à plataforma de alojamento local do hotel Marriott, a Tribute Portfolio Homes. As portas de Paris e Roma também se abrem a este conceito, depois de Londres ter sido a primeira a acolher este serviço.

Os hóspedes terão à sua disposição mais de 340 propriedades no total dos quatro mercados. O serviço vem acompanhado de programas de fidelização que permitem ganhar e descontar pontos de cada vez que se opta por este alojamento.

O Marriott uniu-se em Abril deste ano à Hostmaker, uma gestora imobiliária britânica, para lançar um serviço de alojamento local com mais de 200 casas em Londres, escolhidas pelo Marriott e pela empresa parceira. A Hostmaker tem actividade em oito cidades europeias, que incluem Lisboa e também em Bangkok.



No rescaldo da actividade em Londres, uma das conclusões mais apelativas em termos de negócio foi a de que os hóspedes tendem a permanecer o dobro do tempo nestas propriedades comparando ao período em que se instalam nos hotéis.