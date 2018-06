Questionado durante esta sessão de esclarecimentos sobre que reacção espera de Bruno de Carvalho caso a AG decrete a sua destituição, Marta Soares deixou claro que não espera outra decisão por parte do presidente que não aceitar a decisão tomada pelos sócios, refere o Correio da Manhã





Jaime Marta Soares, presidente da Mesa Assembleia Geral do Sporting, disse esta quinta-feira, numa conferência de imprensa no Altice Arena, em Lisboa, que as portas da Assembleia Geral deste sábado abrem às 12 horas."A AG vai ser serena e os sócios vão respeitar-se uns aos outros", disse Jaime Marta Soares, que deu todas as explicações sobre a realização da reunião e o plano de organização da Assembleia Geral.