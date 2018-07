Marta Soares não aceita candidatura de Bruno de Carvalho  

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, admite que não poderá aceitar a candidatura de Bruno de Carvalho enquanto o antigo presidente continuar suspenso de sócio, em resultado do processo aberto pela Comissão de Fiscalização, a 13 de Junho. Dez dias mais tarde, a 23 de Junho, BdC e o restante Conselho Diretivo foram destituídos em Assembleia Geral.

"A manter-se a suspensão do dr. Bruno de Carvalho, o presidente da Mesa não pode cair numa ilegalidade grave, que era receber uma lista que não contempla, minimamente, as exigências dos estatutos e dos regulamentos. Por isso, não posso em circunstância alguma receber essa lista", disse esta tarde Jaime Marta Soares, citado pelo Record.



"Não fui informado que vinham. Podem ter vindo visitar o estádio", afirmou.



As declarações do PMAG do Sporting surgem depois de o advogado Pedro Proença se ter deslocado a Alvalade para entregar as listas e assinaturas tendentes à formalização da candidatura de Bruno de Carvalho. Os documentos não foram aceites por Marta Soares.