A assembleia deliberou então a "autorização para a realização pelas acionistas I’M SGPS e Mota-Engil, de forma voluntária, com caráter não oneroso, em partes iguais, a realizar até 30 de abril de 2020, de prestações acessórias de capital, com o reembolso condicionado à disponibilidade da Sociedade e sujeitas ao regime jurídico das prestações suplementares previsto nos artigos 210.º a 213.º do Código das Sociedades Comerciais, até ao montante global de quarenta milhões de euros (€40.000.000,00)", pode ler-se no comunicado divulgado pela empresa.



Para além desse ponto, na assembleia-geral extraordinária de hoje foi decidido ainda a cobertura dos prejuízos transitados no valor de 19,196 milhões de euros por parte dos mesmos acionistas.



A Martifer é controlada em 82% pelos dois principais acionistas. A I'M SGPS detém 43,86% e a Mota-Engil tem outros 38,35%.



No exercício de 2018, a Martifer reportou lucros de 1,3 milhões de euros, uma redução de 80% face aos resultados que tinha obtido em 2017, no valor de 6,5 milhões de euros.

