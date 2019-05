Matos Fernandes: "Morrerei sem entender como PSD e CDS votaram contra o PART"

O ministro do Ambiente adiantou no Parlamento que o programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos levou ao aumento da venda de passes na Área Metropolitana de Lisboa em 30%. Sobre a reivindicação dos mestres da Soflusa, Matos Fernandes diz que não será atendida.

Frisando que o programa "é um sucesso", Matos Fernandes adiantou que em apenas duas Comunidades Intermunicipais (CIM) – Alentejo Litoral e Alto Minho – não está ainda em funcionamento, acrescentando ainda que a transferência de verbas, que era uma preocupação dos operadores, está a ser feita antecipadamente.