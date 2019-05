Matos Gil nega ter apresentado projeto Artlant ao Governo

Manuel Matos Gil nega ter apresentado o projeto para a construção de uma fábrica em Sines ao Governo, liderado na altura por José Sócrates. A Artlant, como ficou conhecida a unidade, foi apresentada, garante, pelo grupo turco Sabanci ao Executivo português.

"A origem do denominado projeto Mega-PTA [fábrica de Sines] data de janeiro de 2006", começa por afirmar Manuel Matos Gil, da Imatosgil (IMG), que foi uma das acionistas da La Seda Barcelona, na comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos.

"Outra das falsidades apregoadas é que teria sido eu próprio a apresentar esse projeto ao Governo português", refere Matos Gil, explicando que "essa apresentação foi feita pelo grupo turco Sabanci, através de uma empresa designada Advansa", da qual "resultou a celebração de um memorando de entendimento entre esta empresa e a agência portuguesa para o investimento".

Segundo o gestor, "no texto previa-se, nomeadamente, que o projeto em causa envolveria um investimento de 350 milhões de euros e que a unidade a instalar deveria ter uma capacidade de produção anual de 700.000 toneladas de PTA".

"Sucede que, poucos meses passados – em julho de 2006 – a La Seda anunciou que havia chegado a acordo para a aquisição das unidades industriais da Advansa", continua, acrescentando que "foi esse facto que esteve na base da constituição, em setembro seguinte, da empresa Artlant (à época designada Artenius Sines), cujo conselho de administração integrei".

De acordo com a auditoria da EY à gestão do banco estatal entre 2000 e 2015, o projeto Artlant, que mereceu o selo de projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN), é considerado como um dos mais ruinosos para a Caixa, com as perdas para o banco público a superarem os 200 milhões de euros.



"Queria deixar bem claro que não foi a IMG, nem fui eu próprio, a solicitar à CGD o seu envolvimento neste processo", refere ainda o gestor aos deputados.