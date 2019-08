Matosinhos ganha novo condomínio “produzido” em antiga fábrica de conservas

Até ao segundo semestre de 2021, a Lucios Real Estate - responsável pelo projeto - espera ver erguido o Litoral Living. O valor das habitações começa nos 200 mil euros.



O plano é construir um condomínio fechado vai ter espaço para 66 apartamentos e duas mãos cheias de moradias. Os apartamentos começam na tipologia T1 e vão até à T4, com áreas dos 56 aos 193 metros quadrados. Já as moradias terão tipologia T2 e T3 Duplex, e as áreas vão variar entre os 117 os 144,46 metros quadrados.Até ao segundo semestre de 2021, a Lucios Real Estate - responsável pelo projeto - espera ver erguido o Litoral Living. O valor das habitações começa nos 200 mil euros. Este projeto "procura dar resposta às necessidades de um recente movimento de urbanização de Matosinhos Sul, agora habitado por uma população marcadamente cosmopolita", diz a Lucios Real Estate.

O Litoral Living é um novo condomínio em Matosinhos que tem um "berço" fora do vulgar: as instalações da antiga Fábrica de Conservas "Litoral e Companhia".O projeto pretende conservar a "essência original" do edifício histórico da fábrica apesar da "nova personalidade", lê-se no comunicado onde é anunciado o lançamento.