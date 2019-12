Segundo a Transtejo/Soflusa, o transporte fluvial apenas será retomado quando "se verificar uma melhoria das condições atmosféricas que permitam retomar a operação em segurança".



"De momento, não é possível prever a retoma do serviço", lê-se ainda na página da internet da empresa.



A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão a Lisboa, enquanto a Soflusa garante a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa).

As ligações fluviais entre a Península de Setúbal e Lisboa estão hoje à tarde suspensas devido ao "agravamento das condições atmosféricas", anunciou a Transtejo/Soflusa."Face ao agravamento das condições atmosféricas, neste momento, por motivos de segurança, estão suspensas todas as ligações fluviais da Transtejo e Soflusa, com exceção de Cacilhas", adiantou fonte da empresa à agência Lusa.