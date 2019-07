Maxiplás investe 13 milhões para expandir em Pombal  

A empresa Maxiplás vai investir 13 milhões na expansão da respetiva atividade em Pombal, distrito de Leiria, lê-se no site da Câmara Municipal de Pombal.





As obras de expansão da empresa arrancaram no início de julho e espera-se que estejam concluídas até maio de 2020, de acordo com o comunicado pelo administrador do grupo SOCEM, Luís Febra, à data do lançamento da primeira pedra, no passado dia 9 de julho.