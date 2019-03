Media Capital não distribui dividendos pela primeira vez em 11 anos

O conselho de administração da Media Capital não propôs o pagamento de qualquer dividendo aos acionistas. Se se confirmar, esta será a primeira vez em 11 anos que os acionistas da dona da TVI não recebem parte dos lucros obtidos.

"O conselho de administração não propôs a distribuição de dividendos aos acionistas na aplicação dos resultados de 2018", revela a empresa no relatório e contas de 2018 publicado esta quarta-feira, 20 de março, na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta decisão ocorre num período em que os lucros da empresa até aumentaram. A Media Capital, que controla a TVI, a Rádio Comercial, a produtora audiovisual Plural, entre outros ativos, fechou o ano de 2018 com lucros de 21,6 milhões de euros, o que representa uma subida de 9% face ao resultado líquido de 19,8 milhões de euros que tinha sido registado no ano anterior, de acordo com os dados divulgados pela empresa em fevereiro.

No ano passado, o conselho de administração também não propôs o pagamento de dividendos, mas o contexto era bem diferente. Na altura a Media Capital estava sob uma oferta pública de aquisição (OPA) da Altice, o que travou a distribuição dos lucros. Contudo, a oferta falhou e a empresa decidiu distribuir a quase totalidade dos seus lucros de 2017 pelos acionistas. A Media Capital pagou 0,22 euros por cada ação.