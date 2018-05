Medidas do programa Capitalizar facilitaram OPA chinesa à EDP

Uma alteração à lei introduzida no ano passado no âmbito do Capitalizar facilitou a vida da China Three Gorges na OPA lançada sobre a eléctrica portuguesa. A notícia faz a manchete desta sexta-feira do jornal Público.

Uma alteração ao código dos Valores mobiliários, inserida no âmbito do Programa Capitalizar em nome da captação de investimento directo estrangeiro, acabaria por facilitar a OPA agora lançada pelos chineses da China Three Gorges sobre a EDP, escreve o Público na sua edição desta sexta-feira, 18 de Maio.





Segundo o jornal, está em causa um artigo sobre a imputação conjunta de direitos de voto de accionistas de empresas que têm relações entre si. E, com a mudança na lei, os accionistas chineses da EDP acabaram por contabilizar um maior número de direitos de voto se contabilizadas as diferentes empresas detidas pelo Estado chinês com posições na EDP.