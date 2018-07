Mees De Wit, avançado de 20 anos, é reforço do Sporting, num contrato válido por três anos, avançou o Record O extremo, que actua preferencialmente no corredor esquerdo, estava em final de contrato com o Ajax, com quem rejeitou renovar. Também o FC Porto estava atento ao jogador, assim como o Red Bull Salzburgo.De Wit é internacional sub-17 pela Holanda e na temporada 2017/18 esteve na equipa B do Ajax.