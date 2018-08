Meias de piloto de rali com dívidas de 20 milhões de euros

Aos comandos da produtora de meias fundada pelo pai, Miguel Campos viu no PER a solução para reestruturar a empresa, que factura oito milhões de euros e acumula prejuízos. Há um ano tinha 200 trabalhadores, hoje tem 80. Com salários em atraso.