Mendes Salsa renuncia à administração mas continua a tutelar finanças da Sporting SAD

O administrador Paulo Mendes Salsa renunciou ao cargo na Sporting SAD, contudo, o gestor irá manter-se como "responsável financeiro da Sporting SAD", refere o comunicado da empresa enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Contactada pelo Negócios, fonte oficial da SAD disse "desconhecer os motivos da renúncia do administrador".



Mendes Salsa tinha sido cooptado para a administração da SAD "leonina" a 27 de Junho, juntamente com Artur Torres Pereira, presidente da comissão de gestão do Sporting, e Luís Silva Marques. A 29 de Junho, Manuel Aguiar Reis foi cooptado para o elenco liderado por Sousa Cintra, ficando com os pelouros das Relações com o Mercado, Governance, Sistemas de Informação e Segurança.



Paulo Mendes Salsa sucedeu a Carlos Vieira no pelouro das finanças da SAD.



Paulo Mendes Salsa, de 40 anos, é licenciado em Contabilidade e Administração pelo ISCAL. Ao longo da sua carreira, Mendes Salsa trabalhou no Programa Operacional Sociedade da Informação/Conhecimento (POSI/POSC), na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, em 2010 foi assessor de Rui Barreiro, secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural do Governo liderado por José Sócrates. Mendes Salsa desempenhou ainda funções na Autoridade Florestal Nacional, no Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e na Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo.





(Notícia actualizada às 12:49)