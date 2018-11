Receitas da Meo caem 0,3% para 525 milhões até Setembro

O aumento do número de clientes no segmento fixo contribuiu para a redução da queda das receitas face aos trimestres anteriores.

Mariline Alves

A dona da Meo fechou o terceiro trimestre com receitas totais de 525 milhões, o que representa uma queda de 0,3% face ao mesmo período do ano passado. A evolução dos proveitos seguem a tendência de queda que a operadora tem vindo a registar, apesar de apresentar uma recuperação face à queda de 6,5% registado no primeiro trimestre e de 5,4% no segundo trimestre.



Já o EBITDA recuou 5,2% para 226 milhões de euros em comparação com o terceiro trimestre de 2017.



A operadora justifica a melhoria da performance com o aumento do número de clientes do segmento fixo. A base de clientes registou um aumento de 8 mil adições líquidas, "sendo o melhor trimestre nos últimos seis anos consecutivas", segundo a dona da Meo. Em igual período do ano anterior, a Meo tinha registado uma perda de 11 mil clientes.



A Meo destaca ainda que no período em análise adicionou à sua base de clientes "44 mil clientes em fibra, o que representa um crescimento de27%.



No negócio móvel, a operadora liderada por Alexandre Fonseca (na foto) sublinha que teve 37 mil novos subscritores, um número "2,4 vezes" superior ao do trimestre homólogo de 2017.



No total, as receitas do segmento de consumo caíram 1,8%, um número, mesmo assim inferior à queda de 4,4% registada no trimestre anterior.



No que toca ao universo empresarial, a empresa diz apenas que "as adições líquidas em ambos os negócios (fixo e móvel) continuam a bater recordes quando comparadas com anos anteriores), mas não sustenta com números.



Em comunicado, a Altice Portugal refere ainda que no terceiro trimestre deste ano o investimento (Capex) superou os 92 milhões de euros, representando um investimento acumulado até final de Setembro de 303 milhões de euros, um valor e linha com o registado no período homólogo.



No geral, as receitas da Altice Europe caíram 4,4% para 3,4 mil milhões de euros. Já a dívida, no final de Setembro, totalizava 30 mil milhões de euros.Em Junho, segundo as contas da empresa de Patrick Drahi, era de 31,7 mil milhões.