Lusa

A Meo avançou com uma acção contra a Nos, na qual reclama uma indemnização de perto de 27 milhões de euros, de acordo com os processos entrados no tribunal de primeira instância de Lisboa.De acordo com o Jornal Económico, em causa estão alegadas irregularidades na portabilidade do número, passagem de 136 mil clientes da Meo para Nos.Este é dos processos mais elevados entre as duas operadores por alegadas irregularidades no processo de portabilidade. Mas as empresas têm um histórico grande dde litígios uma contra a outra.Neste caso a Nos é acusada pela Meo de não ter remetido as denúncias de contratos de clientes seus, de ter enviado denúncias de contrato não assinadas, e de outroas irregularidades na transferência de informação de um operador para o outro.O Económico que avança com a notícia esta sexta-feira, 13 de Julho, acrescenta que os operadores não comentaram.