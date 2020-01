Mercado livre cresceu 2,8% em 2019. EDP manteve liderança

A EDP fechou 2019 a liderar no mercado livre em número de clientes (78,4%), mas também em consumo (41,7%). No total, o número de clientes que já aderiram ao mercado livre de eletricidade cresceu 2,8% para 5,2 milhões.

O mercado livre de eletricidade cresceu 2,8% no ano passado para 5,2 milhões de clientes. Por sua vez, no mercado regulado permaneciam no final de 2019 cerca de 1,03 milhões de consumidores, segundo os números divulgados esta segunda-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.





A quase totalidade dos grandes consumidores já se encontra no mercado livre, sendo que no caso dos domésticos representava em dezembro cerca de 87% do consumo total do segmento. Um valor que, mesmo assim, representa uma ligeira queda face aos 85% registados no mês homólogo.