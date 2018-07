Mercado livre de gás natural ganha 3.700 clientes em Maio

O mercado liberalizado de gás natural em Portugal registava 1.165.000 clientes no final de Maio, mais 3.700, ou 0,3% do que em Abril. Em termos homólogos a subida foi de 5,3%, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).



O consumo apresentou variações mais acentuadas, tendo somado 41.545 GigaWatts por hora (GWh) em consumo anualizado. Este valor representa um aumento de 7,3% em relação a Maio de 2017 e de 1% face a Abril deste ano.



A ERSE destaca que entre os consumidores industriais o mercado liberalizado representa aproximadamente 96% do consumo. Entre as pequenas e médias empresas (PME) o peso do mercado livre é de 71% e nos consumidores residenciais a percentagem é de 82%.



A EDP lidera o mercado em número de clientes, detendo uma quota de mercado de 56% em Maio. Em termos de consumo, contudo, é a Galp quem tem a maior fatia do mercado, com uma quota de 54,9%.





Em termos de número de clientes por distribuidoras, são a Lisboagás e a Portgás as responsáveis pela distribuição de gás natural a um maior número de clientes, representando cerca de 37% e 24%, respectivamente, do número de clientes no final de Maio (excluindo a rede operada pela REN).



No que toca ao consumo, a Lusitaniagás e a Portgás são as empresas responsáveis pela distribuição do maior volume de gás natural, representando cerca de 34% e 29%, respectivamente, do consumo global do mercado (excluindo a rede operada pela REN).