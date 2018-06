Mercado publicitário em Portugal superará os 600 milhões este ano

Reuters

O mercado publicitário em Portugal irá ultrapassar a fasquia dos 600 milhões de euros este ano, indicam as previsões actualizadas da Magna Global, que estima um crescimento de 3,4%, para 610 milhões de euros, revelou esta quarta-feira, 27 de Junho, o grupo IPG Mediabrands.



A nível global, o estudo prevê que o crescimento do mercado de publicidade aumente 6,4%, ascendendo a 551 mil milhões de dólares (471,8 mil milhões de euros ao câmbio actual).

A actualização do estudo da Magna Global revê em alta ligeira os valores para Portugal – em Dezembro estimava um incremento de 3,3% - e, de forma mais acentuada os dados globais (a anterior previsão era de um crescimento de 5,2%, para os 535 mil milhões de dólares).

Natália Júlio, managing director da Magna Portugal, é mais optimista quanto ao mercado nacional. "Pensamos que iremos ter um crescimento entre 4 e 5% [o que colocaria o valor em 613,5 a 619,5 milhões de euros]. Até Maio, o crescimento foi de 4,2% e esperamos que esta tendência se mantenha. Há o Mundial 2018, por exemplo", refere a responsável.



No mercado português, a televisão continua a ter um peso elevado (46%), representando 281 milhões de euros este ano, segundo as previsões. Nesse aspecto, Portugal difere da realidade global, onde o peso da televisão é de 34%, atrás do digital (45%). Em Portugal, o peso do digital deverá atingir os 29% no final deste ano, continuando a crescer a forte ritmo (19%), e atingindo os 170 milhões de euros.

Outra das particularidades do mercado português é o peso dos outdoors (13%), mais do dobro do que os 6% que representa este segmento a nível global. A rádio, que "tem mantido um bom crescimento e uma forte resiliência", assinala Alberto Rui Pereira, CEO da IPG Mediabrands Portugal, absorve 6% do investimento publicitário, superando a imprensa, que continua em acentuada quebra, que já só vale 5%, metade dos 10% registados a nível global.

O investimento publicitário na imprensa continua a tendência negativa dos últimos anos, com uma quebra esperada de 15% nos jornais e de 23% no segmento de revistas.

Entre os principais mercados no mundo, os maiores crescimentos, acima dos 10%, pertencem à China, Brasil, Índia e Rússia.

O estudo da Magna Global aponta para que o investimento publicitário em televisão cresça 3% este ano, para os 185 mil milhões de dólares, impulsionado pelos grandes eventos, nomeadamente os Jogos Olímpicos de Inverno e o Mundial de Futebol. Já o digital e o mobile deverão registar uma subida de 15,6%, atingindo os 250 mil milhões de dólares. A Magna Global prevê mesmo que, dentro de dois anos, o digital represente metade do total do investimento publicitário.

(notícia actualizada às 13:40)