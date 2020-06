Mercadona abre portas em Santo Tirso

A cadeia de supermercados Mercadona abriu esta quinta-feira, 25 de junho, as portas de uma nova unidade, em Santo Tirso.





A nova loja situa-se na rua dos Trabalhadores do Arco, em parte da área das antigas instalações da fábrica Arco Têxteis, avança a empresa numa nota enviada às redações. A área de vendas possui 1.900 m2 e tem anexados 170 lugares de estacionamento.





Esta unidade veio criar 60 novos postos de trabalho, com contrato sem termo desde o primeiro dia, informa ainda a Mercadona.





Com esta loja, a empresa continua o seu plano de aberturas previsto em Portugal para 2020 e passa assim a contar com 12 supermercados nos distritos de Porto, Aveiro e Braga. Foi em 2019 que a Mercadona entrou no distrito do Porto, com a abertura de 6 lojas.





Até ao final do ano, a empresa tem previsto abrir mais cinco lojas neste distrito, mais duas no de Aveiro e, pela primeira vez, uma loja no distrito de Viana do Castelo.