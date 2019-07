A cadeia de supermercados Mercadona continua a investir no norte do país. O supermercado na Maia é o terceiro a abrir no distrito desde o início do mês.

A rede de supermercados Mercadona abriu mais um estabelecimento no distrito do Porto, desta vez, na Maia.





A nova loja fica localizada na Avenida Engenheiro José Afonso Moreira de Figueiredo, na freguesia de Vermoim, na Maia. Este estabelecimento é o terceiro da marca a instalar-se no norte do país, mais precisamente no distrito do Porto, desde o início do mês.