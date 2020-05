Mercadona chega a Aveiro com atraso de três meses devido à covid-19

Inicialmente previsto para 24 de março, o primeiro supermercado da Mercadona na cidade de Aveiro vai finalmente ser inaugurado a 16 de junho. Esta é a primeira de dez aberturas programadas para 2020 por parte da retalhista espanhola, que arrancou o processo de internacionalização deste lado da fronteira.

O início da atividade comercial no espaço do antigo Matadouro acontece assim quase três meses depois da previsão inicial. A empresa explica que devido à pandemia de covid-19 "decidiu colocar todos os seus esforços em garantir a segurança e saúde dos seus clientes e colaboradores".

À imagem das outras dez que tem também nos distritos do Porto e Braga, esta nova unidade vai seguir as mesmas medidas de segurança: distâncias de segurança e lotação controlada; máscaras, óculos de proteção, luvas e gel desinfetante para todos os colaboradores, assim como proteções de acrílico nas caixas de pagamento; desinfeção e limpeza.

Localizada no centro da capital de um distrito onde também já tinha presença – Ovar e São João da Madeira abriram no ano passado –, esta loja vai empregar cerca de 60 pessoas. De acordo com a nota de imprensa divulgada esta terça-feira, 19 de maio, conta com uma superfície de vendas de 1.800 metros quadrados e 175 lugares de estacionamento.

"Aveiro é uma cidade dinâmica e cheia de vida onde queremos estar. Esta loja estreia-se com todas as condições de higiene e segurança que temos vindo a implementar. Além da oferta de um sortido diferenciado que trazemos, com produtos de grande qualidade a preços competitivos, queremos que as pessoas se sintam seguras a fazer as suas compras e que saiam satisfeitas desde o primeiro dia", frisa Inês Santos, diretora de Relações Externas Centro e Sul de Portugal.



Previsão de 30 lojas em 2021