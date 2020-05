Mercadona enviou para Espanha 90% das compras a produtores nacionais

A Mercadona enviou para as suas lojas em Espanha cerca de 90% dos produtos que adquiriu, no ano passado, a produtores de origem nacional. Numa nota enviada à imprensa esta terça-feira, a cadeia de supermercados espanhola revela que gastou 126 milhões de euros em produtos portugueses, e que conta atualmente com cerca de 300 fornecedores nacionais.



O valor das aquisições representa uma subida de 43% face ao ano anterior, em que a Mercadona tinha comprado o equivalente a 88 milhões de euros em produtos portugueses. A cadeia espanhola começou a abastecer as suas lojas com produtos portugueses em 2016, ano em que anunciou a entrada em Portugal. Desde então, gastou 329 milhões de euros em bens de origem nacional.