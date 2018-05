Mercadona investe 12 milhões na "colmeia" para compras online em Valência

A Mercadona investiu 12 milhões de euros num centro de distribuição em Valência, designado de "colmeia". A infra-estrutura servirá em exclusivo para responder aos pedidos de encomendas online feitos ao abrigo de um novo projecto-piloto denominado "laboratório".

Este novo serviço de vendas online é lançado esta segunda-feira, 21 de Maio, destinando-se a compras feitas com um mínimo de 50 euros. A Mercadona já tem encomendas online, mas neste caso há uma novidade.

O serviço é satisfeito através da "colmeia", o armazém exclusivo para vendas online. Há, portanto, a centralização da oferta: as compras online inseridas neste novo projecto serão feitas naquele parque industrial. Nas áreas em que o projecto ainda não está em desenvolvimento, fora do centro de Valência, tudo permanecerá igual, com as encomendas a serem feitas no site tradicional.

A oferta é, inicialmente, para o centro da cidade onde está sediada. "Dependendo da evolução do projecto, a empresa expandirá o serviço para outras áreas de Valência e nos próximos anos para novas cidades, ainda sem datas específicas", indica um comunicado enviado às redacções.

Ao todo, entre informáticos, funcionários de armazém e da entrada ao domicílio, e outros, a equipa conta com 240 profissionais.

O objectivo é que a Mercadona contorne as dificuldades trazidas por ser uma empresa "nova" no digital. "A Mercadona é nova no mundo digital e temos muito a aprender. No entanto, acreditamos que, com humildade e esforço e graças à forte estrutura da Mercadona, estamos numa boa posição para enfrentar o desafio das vendas online de alimentação", indica Juana Roig, directora-geral deste projecto online, citada no comunicado.



O grupo irá abrir quatro lojas em Portugal no primeiro semestre do próximo ano, tendo também investido no chamado centro de co-inovação em Matosinhos e na plataforma logística na Póvoa de Varzim. O investimento em Portugal ascende a 25 milhões de euros em Portugal.