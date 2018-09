Mercadona já tem 25% de quota de mercado em Espanha

Enquanto não chega a Portugal, a retalhista continua a reforçar a sua presença no país vizinho. A Mercadona já tem uma quota de mercado superior a 25%, mais um ponto percentual em comparação com o mesmo período do ano passado.

A Mercadona planeia chegar a Portugal daqui a cerca de um ano. Mas enquanto não chega vai apostando na sua expansão em Espanha. Os resultados estão à vista: já tem mais de 25% de quota de mercado no país vizinho.

De acordo com um estudo da consultora Kantar WorldPanel, citado pelo El País, um em cada quatro euros que os espanhóis gastam no supermercado acaba nas caixas registadoras da Mercadona. A retalhista é, em conjunto com o Lidl, a única que está a ganhar quota de mercado. Já o Carrefour, Dia, Eroski e Auchan estão a perder terreno.

Nos últimos 12 meses, a Mercadona acumulou uma quota de mercado de 25,1%, mais um ponto percentual em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para Florencio García, da consultora Kantar WorldPanel, a retalhista tornou "rentável a renovação das lojas e os esforços implementados nas secções". A empresa já é responsável por 21% dos produtos frescos vendidos em Espanha, acrescentou.

Este reforço da presença em Espanha acontece ao mesmo tempo que a Mercadona se prepara para entrar em Portugal. O investimento da retalhista para a entrada no mercado português ascende a 100 milhões de euros, com o objectivo de abrir até dez supermercados no segundo semestre de 2019.

Com sede e escritórios centrais no Porto, presença alargada entretanto a Lisboa e um total de 200 funcionários já contratados, a operação portuguesa da retalhista, através da sociedade Irmãdona Supermercados SA, prevê recrutar mais cerca de 300 trabalhadores para completar a preparação da entrada no país e a abertura destas primeiras lojas.