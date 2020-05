Mercadona passa a vender “packs” de máscaras descartáveis em Portugal

A Mercadona anunciou que vai passar a vender "máscaras higiénicas não reutilizáveis" da marca própria Deliplus nos dez supermercados portugueses. Vão ser comecializadas em pacotes de dez unidades, por um preço de venda de 5,40 euros.

Segundo informou a retalhista de origem espanhola, que na próxima semana volta a estender o funcionamento para o horário das 9h às 20h, este produto vai estar à venda a partir de 14 de maio para "responder a uma necessidade atual" dos clientes.



Com quase mil trabalhadores em Portugal, onde faturou 32 milhões de euros no ano de estreia, a empresa que lidera o mercado no país vizinho segue a oferta do Pingo Doce, que na semana passada colocou à venda máscaras descartáveis em caixas de 50 unidades, com um preço unitário de 44 cêntimos mais IVA.

A partir desta sexta-feira, 8 de maio, a compra de máscaras de proteção respiratória e de gel desinfetante já estará sujeita à redução do IVA, de 23% para 6%. A lei que determina a descida do imposto foi publicada esta sexta-feira em Diário da República, e estará em vigor até 31 de dezembro de 2020.

Nas lojas do Continente e da Well’s estão também à venda as máscaras reutilizáveis desenvolvidas pela Sonae Fashion em parceria com a Adalberto, uma empresa têxtil de Santo Tirso. Custam dez euros e, para já, estão certificadas pelo CITEVE para cinco lavagens.