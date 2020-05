Mercadona soma e segue com dupla abertura em junho

Uma semana depois de ter anunciado a abertura em Aveiro para 16 de junho, a retalhista espanhola revela que a sua segunda inauguração este ano acontecerá no dia 25 do próximo mês. Ainda em 2020 deverá abrir mais oito supermercados.

O 12.º supermercado que a Mercadona vai abrir em Portugal fica em Santo Tirso, na Rua dos Trabalhadores do Arco, e já tem data de abertura: 25 de junho.

Será o segundo supermercado da retalhista espanhola a abrir este ano em Portugal - depois de ter comunicado que o de Aveiro abrirá a 16 de junho - dos 10 que pretende inaugurar em 2020 no nosso país.

A loja tirsense da Mercadona, que criará 60 postos de trabalho, conta com uma superficie de vendas de 1.900 metros quadrados e 170 lugares de estacionamento.

"A chegada da Mercadona a Santo Tirso veio dar uma nova vida a parte da área onde estava instalada a antiga fábrica Arco Têxteis", realça Joana Ribeiro, diretora de relações externas Norte de Portugal da empresa, em comunicado, garantindo que "esta loja será aberta ao público com todas as condições de higiene e segurança" nestes tempos de pandemia.

De resto, a partir de 1 de junho, as lojas terão um novo horário de abertura - das 9 às 21 horas. Trata-se de "uma situação excecional que se irá adaptando às circunstâncias e, caso se verifiquem alterações, serão comunicadas", refere a Mercadona.

Com quase mil trabalhadores em Portugal, a empresa liderada por Juan Roig ainda não detalhou as datas de abertura nas outras localizações confirmadas para este ano: Paços de Ferreira, Aveiro, Trofa, Águeda, Penafiel, Ermesinde e Viana do Castelo, além de uma segunda unidade no concelho aveirense (Silva Rocha).





Em 2021 estima abrir mais uma dezena de lojas, ainda sem detalhes sobre as datas ou as cidades envolvidas no plano de expansão.