Mercedes ataca Tesla com primeira série de automóveis eléctricos

O SUV eléctrico da Mercedes foi apresentado no Salão Automóvel de Paris em 2016

O SUV eléctrico da Mercedes foi apresentado no Salão Automóvel de Paris em 2016

A Mercedes, maior fabricante de carros de luxo do mundo, anunciou esta terça-feira, 4 de Setembro, o lançamento da primeira série de automóveis eléctricos com baterias, num projecto de 10 mil milhões de euros que pretende combater o domínio da Tesla neste segmento de carros de luxo.

A "crossover" Mercedes EQC será a primeira unidade da linha EQ, sendo que a produção deverá arrancar já no primeiro semestre do próximo ano, na fábrica de Bremen, onde é fabricada a Class C.