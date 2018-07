Mercedes-Benz com melhor semestre de vendas de sempre

Michaela Rehle

A Mercedes-Benz vendeu quase 1,2 milhões de automóveis em todo o mundo nos primeiros seis meses deste ano, o que representa o melhor semestre de sempre na história do fabricante germânico, anunciou esta sexta-feira, 6 de Julho, a empresa.

Entre Janeiro e Junho, a construtora automóvel alemã vendeu 1.188.832 viaturas, uma subida de 3,9% em termos homólogos. A empresa registou também o melhor trimestre de sempre ao vender 594.528 veículos entre Abril e Junho.

A marca destaca ter liderado o segmento premium em vários mercados, incluindo Portugal. A Mercedes foi líder em países como a Alemanha, França, Rússia e EUA.

No mercado europeu, as vendas da Mercedes cifraram-se em cerca de 477 mil unidades, uma quebra de 1,5%. A Alemanha, apesar de uma quebra de 0,2%, manteve-se como o principal mercado, representando quase um terço das vendas na Europa.

Na região Ásia-Pacífico, as vendas da marca atingiram um recorde de 493.358 veículos, uma subida de 12,5%. A China foi o motor destes resultados, com uma subida de 16,2% nas vendas, para um total de mais de 340 mil veículos.

Nos EUA as vendas caíram 1,9%, para 158.848 veículos, enquanto no Canadá e México foram alcançados novos recordes históricos.

Por modelos, a marca destaca as vendas do S-Class Saloon, que aumentaram 27,5%, para mais de 43 mil unidades, bem como do E-Class Saloon e do Estate, cujas vendas atingiram as 182.135 unidades.

As vendas do Smart Fortwo e do Smart Forfour recuaram 6%, para 65.660 unidades, mas o maior mercado, a Alemanha, registou uma subida nas vendas de mais de 21%, impulsionadas pelos modelos eléctricos.