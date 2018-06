Mercedes Classe C chega em Julho e já são conhecidos os preços

É uma evolução tão importante como necessária numa marca que está a preparar a defesa para o ataque dos novos Audi A4 e BMW Série 3. Os novos Classe C chegam ao mercado a partir de Julho.

A Mercedes renovou a Classe C, e quando há "facelifts" as propostas podem ser mais ou menos ligeiras. Neste caso há muitas alterações e a marca de Estugarda reivindica que alterou – ou modificou – 6.500 elementos do puzzle, que dá origem às quatro carroçarias da gama: berlina, carrinha, coupé e cabrio.





É uma evolução tão importante como necessária numa marca que está a preparar a defesa para o ataque dos novos Audi A4 e BMW Série 3. Os novos Classe C chegam ao mercado a partir de Julho, refere o Aquela Máquina, que divulga os preços que vão ser praticados.