Mercedes prevê que elétricos e híbridos pesem 30% das suas vendas em Portugal

A Mercedes-Benz prevê que os veículos elétricos e híbridos plug in representem 30% das suas vendas no mercado português este ano.

O CEO da marca alemã em Portugal, Pierre-Emmanuel Chartier, indicou esta terça feira que a oferta de modelos eletrificados atingirá os 24 modelos, dos quais quatro totalmente elétricos.

O responsável destacou ainda que a Mercedes aumentou as vendas pelo sétimo ano consecutivo e superou pela primeira vez as 16.500 unidades vendidas no mercado português. "Foi um ano muito bom para a Mercedes-Benz Portugal", frisou, indicando que incluindo a Mercedes-Benz, a Smart e a Mercedes Vans as vendas atingiram os 22.500 veículos. As vendas da Mercedes-Benz subiram 0,6%, enquanto a Smart cresceu 27% no último ano em que comercializou veículos de combustão interna. A divisão de comerciais ligeiros apresentou um acréscimo de 10% nas vendas.

Chartier sublinhou também que a Smart registou o melhor desempenho de sempre em Portugal e que a sua quota de mercado de 1,8% é, a par de Itália, a mais elevada em todo o mundo.



Já Nuno Mendonça, diretor-geral de vendas e marketing da Mercedes, destacou que as vendas triplicaram face às 5.556 unidades vendidas em 2012 e que o crescimento ainda que ligeiro mostra uma "consolidação" da marca germânica. "Nós gostamos de crescer de forma sustentada", disse.